イクラやマグロなど、新鮮なネタを使った寿司。東京・八王子市の住宅街にたたずむ寿司店「淳ちゃん寿司」。ランチメニューの一番人気は、ボリューム満点の「海鮮丼スペシャル」です。しかし、店の大将は物価高騰に頭を悩ませていました。この店では、イクラやサーモンなどの仕入れ値が1.5倍ほどに上昇し、経営を圧迫しているのです。淳ちゃん寿司・地引淳大将：全部がほぼ値上げしている状態。厳しい。（価格据え置きは）ギリギリ