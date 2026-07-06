埼玉県警は6日、大手回転ずしチェーン「はま寿司」の店舗で迷惑行為を撮影し、交流サイトに投稿して業務を妨害したとして、威力業務妨害の疑いで男（43）を逮捕した。男は同様の罪で6月に川越簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた。