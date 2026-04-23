©2026 ライツキューブゴールデンボンバー・喜矢武豊が、主演を務める『劇場版 山崎一門?〜日本統一〜』が6月12日に公開されることを発表した。あわせて、本予告ポスタービジュアル、ゲストキャスト、追加スチール、エンディングテーマも一挙に解禁された。本作は、シリーズ累計100作を超える人気コンテンツ「日本統一」のスピンオフ映画で、シリーズを通して活躍する主要メンバー“山崎一門”にフォーカスした作品。本作の主