SEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表した。この新たなマネージメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネージメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U.N.S」として新たな体制がスタートする。また、同時に2026年第1弾となる新曲「Stella」のリリースが予定されていることも告知された。この楽曲は、ユニバーサルミ