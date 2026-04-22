SEKAI NO OWARIが、新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」を立ち上げることを発表した。

この新たなマネージメント会社はメンバー自身の手によって設立された会社となり、4月30日をもって契約満了となる現マネージメント事務所から独立し、5月1日からは「株式会社S.U.N.S」として新たな体制がスタートする。

また、同時に2026年第1弾となる新曲「Stella」のリリースが予定されていることも告知された。この楽曲は、ユニバーサルミュージック内で2026年から新たに立ち上がった新邦楽レーベル・Capitol Recordsからリリースされ、同レーベルでのSEKAI NO OWARIのリリースは初めての作品となる。Capitol Recordsは株式会社S.U.N.Sとパートナーシップを組み、SEKAI NO OWARIの全世界での活動をサポートする。シングルの詳細は後日発表されるとのことなので、続報を待ちたい。

そして、本日より2026年7月から開催される＜DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞のスペシャルティザー映像も4月23日12時に公開される。この映像は、SEKAI NO OWARI公式YouTubeチャンネルなどで見ることができるので、是非チェックしてほしい。

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◾️SEKAI NO OWARI コメント

このたび、SEKAI NO OWARIのメンバーは4月30日の契約期間満了をもちまして、12年間お世話になりましたTOKYO FANTASYを離れ、5月1日より自分達のマネージメント新会社「株式会社S.U.N.S」を設立する事になりました。

ここまで私達を支えていただいた関係者の皆様、そして応援していただいているファンの皆様に心より感謝申し上げます。

今年、メジャーデビュー15周年を迎えるタイミングで、これからの自分達の生業と責任を自分達で背負いながら、より自由で、より創造的で、より刺激的な活動を新会社で行なっていく決意を固めました。

この先、いろんな障壁もあるとは思いますが、メンバー4人を中心にしっかりと支え合い、乗り越えていこうと思います。

まずは7月に京セラドーム大阪、8月に東京ドームで皆さんにお会いする事を楽しみにしています。

どうぞこれからも、今までと変わらないご支援と応援をよろしくお願いいたします。

SEKAI NO OWARI

株式会社S.U.N.S スタッフ一同

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Photo by Takuya Nagamine

◾️＜SEKAI NO OWARI DOME TOUR 2026「THE CINEMA」＞

特設サイト：https://www.sekainoowari-tour.jp/ ▼京セラドーム大阪 / KYOCERA DOME OSAKA

2026年7月11日（土）OPEN16:00／START18:00

2026年7月12日（日）OPEN15:00／START17:00

お問い合わせ：キョードーインフォメーション

0570-200-888（12:00〜17:00／土日祝休業）

https://kyodo-osaka.co.jp ▼東京ドーム / TOKYO DOME

2026年8月15日（土）OPEN16:00／START18:00

2026年8月16日（日）OPEN16:00／START18:00 お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/ ▼チケット

◯金額（全席種共通）12,000円（税込）

◾️「mad lamb café presented by SEKAI NO OWARI」

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/sekai-no-owari/ 場所：【愛知】 HMV栄

期間：2026年5月2日（土）〜 2026年5月10日（日）

営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。

愛知県名古屋市中区栄3-4-5 栄NOVA B1F

地下鉄 東山線・名城線 栄駅より徒歩約5分

https://www.hmv.co.jp/store/sak/ 場所：【福岡】 HMV＆BOOKS HAKATA

期間：2026年5月16日（土）〜 2026年5月24日（日）

営業時間：10:00〜21:00 ※整理券配布日の入場開始時間は10:30となります。

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6階

https://www.hmv.co.jp/store/bhk/ 場所：【大阪】 HMV＆BOOKS NAMBA

期間：2026年5月30日（土）〜 2026年6月14日（日）

営業時間：11:00〜20:00 ※整理券配布日の入場開始時間は11:30となります。

大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F

なんば（地下鉄線）／大阪メトロ御堂筋線1番口ほか

https://www.hmv.co.jp/store/bsb/ ▼商品に関して

在庫には限りがございます。期間中でも販売を終了する場合がございます。上記期間終了後、状況により再販の可能性がございます。 ▼EC販売に関して

一部の商品を除き、ECサイトでの販売を予定しております。あわせてご利用ください。 ▼事前来店予約に関して

混雑緩和のため、ご来店には一部予約枠を設ける予定です。詳細は後日発表いたします。 ▼お問い合わせ

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

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http://www.universal-music.co.jp/faq/

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※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

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