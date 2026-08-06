ＷＥＳＴ．の重岡大毅（３３）が５日、都内で行われた主演映画「５秒で完全犯罪を生成する方法」（９月１１日公開）の完成披露試写会に共演の田中みな実（３９）らと登場した。田中は元ＫＡＴ−ＴＵＮの亀梨和也（４０）との結婚・妊娠発表後、初の公の場。背中が大きく開いたスリット入りのグレードレスに、１０センチ超のヒール、ふっくらしたおなかを抱えて登壇した。重岡はこの日も元気ハツラツ。冒頭で田中に「ずっとし