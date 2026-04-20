2【漫画の本編を読む】変な建物ってどんなの？近年のマンションはセキュリティが極めて厳重だ。特に新築物件では、オートロックとエレベーターが連動し、インターホンを鳴らした階にしか停止しないシステムも珍しくない。そんな最新設備がゆえに、配達員が「マンションから出られなくなる」という予期せぬトラブルが発生している。元配達員の漫画家・ゆきたこーすけさんが描くエピソードとともに、複雑化するマンションの舞台裏を