6月21日、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』で、「#538【復活！！】卍が喋ってる日」と題した動画がアップされ、元嵐の二宮和也、timeleszの菊池風磨、Hey！Say！JUMPの山田涼介が出演した。最新の動画がアップされたが、二宮の発言したコメントが話題となっている。最新動画では、2026年4月から喉の不調のため活動を休止していた菊池風磨が復活。動画冒頭には、菊池の復活に伴い喉にまつわる神社を訪問した。「境内で厄