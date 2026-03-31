◇インターリーグホワイトソックス―マーリンズ（2026年3月30日マイアミ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が30日（日本時間31日）、敵地でのマーリンズ戦に「2番・DH」で先発出場し、デビュー戦からの4試合連続安打を記録した。MLBネットワークは中継中に村上の「ニックネーム」を紹介し、由来まで説明した。先制直後の3回2死一塁からの第2打席。村上の打席中に紹介音が流れ、画面に突如「MUNETAKA―MURAKAMI NI