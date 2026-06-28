スポニチスポニチアネックス

ホワイトソックス・村上宗隆の「食卓から」寄付プロジェクト 第2弾が決定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 村上宗隆の寄付ブランド「Beve」が第2弾プロジェクトを発表した
  • NGO「グッドネーバーズ・ジャパン」と連携し世界の食料支援に取り組む
  • 現在は右大腿裏の肉離れで負傷者リスト入りしリハビリ中とのこと
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 勾留後に死亡 16歳が残した言葉
  2. 2. 執事協会 本格メイド学校を開設
  3. 3. この子をお願い 我が子託した猫
  4. 4. ケロロ解体? 福田監督に批判殺到
  5. 5. 台風たまご 2日間で連続発生か
  6. 6. 水卜アナの「緊急対応」に大反響
  7. 7. Uber 一日でいくら稼げるのか
  8. 8. 3秒ルールは迷信? 専門家の本音
  9. 9. 韓国 日本へ「八つ当たり」報道
  10. 10. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
  1. 11. 増水の川でSUP中の男性2人死亡
  2. 12. 容体急変 医療従事者3人書類送検
  3. 13. 明石家さんま 規格外の太っ腹さ
  4. 14. 地震速報（05:21）
  5. 15. 紺野ぶるま 連絡先断られた芸人
  6. 16. ケガさせ逃走か 警察職員を逮捕
  7. 17. 日村 復帰の道のりは険しいか
  8. 18. 240万円→5億円 億り人思考迫る
  9. 19. 恋人が「あおり」婚約破棄を決意
  10. 20. 大坂なおみ、決勝を途中棄権
  1. 1. 勾留後に死亡 16歳が残した言葉
  2. 2. この子をお願い 我が子託した猫
  3. 3. 台風たまご 2日間で連続発生か
  4. 4. Uber 一日でいくら稼げるのか
  5. 5. 3秒ルールは迷信? 専門家の本音
  6. 6. 増水の川でSUP中の男性2人死亡
  7. 7. 容体急変 医療従事者3人書類送検
  8. 8. 地震速報（05:21）
  9. 9. ケガさせ逃走か 警察職員を逮捕
  10. 10. 恋人が「あおり」婚約破棄を決意
  1. 11. 台風接近 神奈川土砂崩れ相次ぐ
  2. 12. 「テレビ離れ」全世代で加速か
  3. 13. 通報受け現場行くと捜していた男
  4. 14. 銅線盗む目的か 越南人6人を逮捕
  5. 15. 新幹線で突然始まった男性の説教
  6. 16. 乳首&指切断 被害者語る「支配」
  7. 17. 車横転し2人死亡 高校生を逮捕
  8. 18. 日本 イランに16億円無償支援へ
  9. 19. 気象予報士「またダブル台風か」
  10. 20. 福岡で土地が陥没 大雨の影響か
  1. 1. 中国人が列に並ばない切実理由
  2. 2. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
  3. 3. 違法勾留で餓死…担当医が告白
  4. 4. 毎回1人でラブホ利用 悲しい背景
  5. 5. 詐欺電話を撃退した見事な返答
  6. 6. 溝口氏が三崎氏の動画公開に反論
  7. 7. 中露爆撃機が日本周辺を共同飛行、日本政府は「重大な懸念」を伝達
  8. 8. 【独自】太平洋防衛へ無人潜水艇導入か　対処力強化、小笠原上空に識別圏
  9. 9. 古賀議員の失礼発言&謝罪を批判
  10. 10. 「認知症を遅らせる」メソッド
  1. 11. 悲しいの類義語は「ぴえん 」
  2. 12. 動物虐待を「芸術」と喜ぶ人々
  3. 13. 三崎氏vs溝口氏 ヒカル考察&興奮
  4. 14. 天皇陛下と秋篠宮さま「団結」か
  5. 15. 小泉防衛相、韓国空軍を視察　飛行隊員と交流、国立墓地参拝も
  6. 16. キャバ嬢にハマる中年の共通点
  7. 17. 高市首相また国会で火ダルマ…中傷動画や暗号資産疑惑めぐり“小芝居”炸裂の答弁修正
  8. 18. 野党が全法案審議に応じない方針、自民ベテラン「先が見通せず打開策がない」…国会が緊迫化
  9. 19. 「夏の腰痛」番組の特集に大反響
  10. 20. 嫌いな女性政治家1位 元タレント
  1. 1. イカゲーム名優 最高裁で無罪に
  2. 2. 米大統領「100%の関税課す」警告
  3. 3. 中国 軽飛行機ビル衝突1人死亡
  4. 4. ＜北中米W杯＞韓国の黄仁範､南アフリカ共和国選手の大声で勝利を祝う行為に｢礼儀を守ってほしい｣
  5. 5. 軽飛行機が北京ビル衝突1人死亡　中国当局、翌日に発表
  6. 6. 日本船 イランの警告で進路変更
  7. 7. 盗撮容疑の韓男 13階から転落死
  8. 8. 北京の高層ビルに小型機突っ込む
  9. 9. 北朝鮮で「トヨタ車」人気集める
  10. 10. ドイツ人が単身で…なぜ日本移住
  1. 11. イカゲーム出演俳優 無罪確定
  2. 12. ホルムズ海峡 開放後も新常態へ
  3. 13. トルコでタイヤ爆発 作業員飛ぶ
  4. 14. 米軍報復か イラン施設など空爆
  5. 15. 中国でClaude 公式の1割で流通
  6. 16. レバノン領から、撤退取り決めか
  7. 17. 書き間違えで「約61億円消失」米
  8. 18. 軽飛行機衝突のビル近くで火災　北京、けが人なし
  9. 19. ウから避難の子ども 帰れぬ状況
  10. 20. 米オープンAI 最新モデルを発表
  1. 1. 「ノルウェー産サバ」危機に直面
  2. 2. W杯特需で「神オファー」連発劇
  3. 3. 県境にイオンモール なぜ誕生?
  4. 4. 正社員へ回帰 なぜ動き加速する
  5. 5. ONE PIECE通貨 現実換算いくら?
  6. 6. 大繁栄だ 東京23区外の街に注目
  7. 7. 鈴木敏文氏最後の弟子 本音語る
  8. 8. アンソロピック「ミュトス5」提供再開へ
  9. 9. 過酷だ 配達で1万円稼ぐ挑戦公開
  10. 10. 3年以上 派遣で長期雇用希望多し
  1. 11. セブン恵方巻の仕掛け人に逸話
  2. 12. 初の最終赤字 ホンダ社長が謝罪
  3. 13. だし巻き卵に「三重苦」が襲う
  4. 14. ミュトス5 米企業一部で提供再開
  5. 15. W杯特需で400億円超え経済効果も
  6. 16. コメ5kg3590円 5週ぶり値上がり
  7. 17. VWが10万人雇用削減か 4工場閉鎖
  8. 18. 今は高い コンビニおにぎり驚き
  9. 19. 新幹線33分の街に3100万円の家
  10. 20. 「年金だけ」で約400万円を貯蓄
  1. 1. Apple値上げ 購入時期のリアル
  2. 2. 1100万DL拡張 遠隔操作の設計
  3. 3. Apple、MacとiPad大幅値上げへ
  4. 4. シルバーとブルー、どっち？　タブレット人気ランキングTOP10　2026/6/27
  5. 5. KDDI 最大1422万件の情報漏洩か
  6. 6. YouTubeショート、新機能が追加
  7. 7. 深く学習(しなさい)　: 情熱のミーム　清水亮
  8. 8. 無料でChrome・Firefoxで訪問したウェブサイトを自動的にローカルに保存しインデックス化＆定期自動取得で最新状態を維持し続ける汎用検索エンジン「Hister」、セルフホスト可能でMCPサーバー化させてAIとの連携やローカルのファイル検索も実現
  9. 9. 片手で操作できる！ 縦型スライド『iPhone 4』キーボードケース
  10. 10. iPhoneでおなかの赤ちゃんの心音を分析・録音。妊婦さんとベビー向けのヘルスケアデバイスが予約開始、出荷は11月
  1. 11. キングジム 海外人気の電子メモ
  2. 12. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
  3. 13. 山岸伸の「写真のキモチ」　第79回：6人6色で表現する女性ポートレート　アイドルグループ 星宴-SEIEN- 堀木さな
  4. 14. 家電量販店の再編始まる？　スマホ普及期の2012年と2027年の大きな違い
  5. 15. 米政府、Anthropic「Claude Mythos 5」の限定提供再開を許可
  6. 16. 熊本城城主にキン肉マン・マリポーサが！
  7. 17. ハイレゾ再生を楽しめるケンウッド「彩速ナビ」がDSD音源に対応！
  8. 18. 賞金1000万円をかけて芸人が壮絶な戦いを繰り広げる笑いの実験場「ドキュメンタル」シーズン4の勝者がついに決定、その行方は？
  9. 19. 2026年1月、「ドモホルンリンクル」5年ぶりの大型リニューアル
  10. 20. Anthropicが上場前に装着した「セーフティベルト」｜Social Innovation
  1. 1. 韓国 日本へ「八つ当たり」報道
  2. 2. 大坂なおみ、決勝を途中棄権
  3. 3. W杯日本vsブラジル「例え」話題
  4. 4. W杯 決勝Tの対戦カードが決定
  5. 5. 本田圭佑「黙った瞬間」が話題に
  6. 6. 日本 ブラジルに3-0で白星
  7. 7. W杯 なぜ判定に矛盾生じたのか
  8. 8. 久保 黄色信号もボール使い練習
  9. 9. J先制直後 元アイドルに釘付け
  10. 10. スウェーデン選手 敗退と勘違い
  1. 11. イチロー氏 W杯は1日4試合見る
  2. 12. ジーコ氏 ブラジルに日本戦警告
  3. 13. ブラジルの印象は「ネイマール」
  4. 14. 真美子さんの服「やはりZARA」
  5. 15. 中村敬斗がソックス問題に朗報
  6. 16. 栗山英樹氏 大谷に異例の要望?
  7. 17. 中日 なぜ小笠原獲得しなかった?
  8. 18. 大谷とのバッテリー問題で批判
  9. 19. 森保J ブラジル戦ユニ好評
  10. 20. 中沢佑二氏 ブラジル戦に言及
  1. 1. ケロロ解体? 福田監督に批判殺到
  2. 2. 水卜アナの「緊急対応」に大反響
  3. 3. 明石家さんま 規格外の太っ腹さ
  4. 4. 日村 復帰の道のりは険しいか
  5. 5. 紺野ぶるま 連絡先断られた芸人
  6. 6. ジャンボ 4年超の「真剣同棲」か
  7. 7. 第一印象良い日本人と交際の結果
  8. 8. 本人だった! マリウスさんに驚き
  9. 9. 小栗旬 やりたくない演技の仕事
  10. 10. K-1元王者 インスタで病の診断
  1. 11. 倉持明日香 リング上で結婚発表
  2. 12. 横山裕 意外な友達を明かし驚き
  3. 13. 急に死も? ブラマヨ小杉持病告白
  4. 14. 内田有紀 ショートヘア定着の訳
  5. 15. 復帰の藤田ニコル いきなり謝罪
  6. 16. 工藤静香の「味噌汁作り」が話題
  7. 17. 出水アナ コーラ1本の額に驚き
  8. 18. 河本準一 17歳下女性が交際宣言
  9. 19. 俳優 高市首相に痛烈なツッコミ
  10. 20. 村上虹郎オラついていた 目撃談
  1. 1. 240万円→5億円 億り人思考迫る
  2. 2. ユニクロの「大優勝」の品を紹介
  3. 3. 人生賭けた妊娠 渡米治療の結末
  4. 4. 50代で子育てすごくいい 理由は
  5. 5. 永野の代役から、形勢「逆転」も
  6. 6. 子宮全摘 妻が夫に綴った本音
  7. 7. Café Kitsuné 夏の新作かき氷
  8. 8. 「高齢妊婦」意外な人物が支えた
  9. 9. 赤から HD6種が869円で食べ放題
  10. 10. サンマルクカフェ 夏の限定企画
  1. 11. 私立高校に娘入れて…手痛い出費
  2. 12. 柏木由紀 AKB時代のスケジュール
  3. 13. 【髪型】ミディアムストレートは女性の味方！男ウケ抜群
  4. 14. 美人すぎる気象予報士グラビアに
  5. 15. 吉村崇 小倉優子に「糞ババア」
  6. 16. 有楽町 姫路発の味噌ラーメン店
  7. 17. 20年ぶりの妊娠出産 どう影響
  8. 18. 優しそうな人でよかっ…た？やっと挨拶できた階下の人の裏の顔／階下の住人がドアをドンドン叩いてくる件（3）
  9. 19. 重盛の好きな男性タイプに騒然
  10. 20. SKE元メンバー 恋愛機会なかった

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得