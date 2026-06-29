6月20日、ぬいぐるみを祀る「ぬいぐるみ神社」が京都府南丹市美山町に創建された。【写真】ここでしか見られない？ぬいぐるみ神社の“耳がついた”鳥居きっかけは余命宣告を受けた患者の声《最近、ぬい活も世代幅広く、ぬいぐるみも家族。ぬいぐるみ神社、素敵ですね》《どんな神社だろう。気になる。今はぬい活が盛んだからマッチするかも》と早速SNS上で話題に。ぬいぐるみ神社の創建を手がけた堀口こみちさんに、ぬいぐる