「保育園に匿名のクレームが入りました」【話題になった投稿】実際の投稿そんな書き出しの投稿がXで注目を集めている。投稿したのは保育士のかえるさん（@kaeruZangyo）。公園で園児を遊ばせていた際、50代くらいの男性から“匿名のクレーム”が入ったという内容だ。きっかけは、公園での何気ない出来事だった。公園のベンチにいた男性園児が自然に近づき…当時、園児たちを連れて公園を訪れていたかえるさん。保育士として、公