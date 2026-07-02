【北京共同】在中国日本大使館は2日、日中戦争の発端となった1937年の盧溝橋事件から7日で89年となるのを前に「反日感情の高まりに特に注意する必要がある」と注意喚起するメールを在留邦人に送った。外出の際に不審者の接近に注意し、複数人で行動するなど可能な限りの安全確保に努めるよう呼びかけた。大使館は子ども連れの場合は十分に対策を取ってほしいと強調した。広東省深センでは2024年、満州事変のきっかけとなった