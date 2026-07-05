今朝、岡山後楽園の西外園で倒木が発生しました。現在、通路を塞いでいて通行規制されています。 【写真を見る】【推定樹齢100年以上の大木】「ドンという音がした」岡山後楽園の西外園にあるモミの木が倒木 きょう（５日）、午前4時50分ごろ、岡山後楽園の西門付近にいた複数の職員が「ドン」という大きな音が聞こえ、音の方向に行ってみると、西外園にある「モミの木」が倒れているのを発見しました。 樹齢は100年以上か モ