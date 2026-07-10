47歳で自然妊娠し、第3子となるレオくんを出産したhisakoさん（51）。妊娠当時、日本国内には高齢出産を発信している方がほとんど存在せず、心の支えになったのはまさかの"ハリウッドのセレブ"だったという。20年ぶりの出産を経て、hisakoさんが肌で感じた社会の変化とは何だったのか。【画像】「もうぶっ飛びました」47歳で妊娠したhisakoさんと夫婦仲が最悪だった夫の写真を見るhisakoさんの長男とレオくん「楽しいよ、大丈夫