スポニチスポニチアネックス

小学館が新たな原作者起用問題発覚を報告 漫画家の性加害巡り社内調査

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 小学館が性加害で逮捕歴のある漫画家を別名義で新連載を初めさせていた問題
  • 社内調査の結果、20年に逮捕された漫画家も別名義で起用していたことが発覚
  • 一連の問題を受け、小学館は第三者委員会を設置する方針を固めた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 取り締まり寸前に ジュニア告白
  2. 2. 父娘最後の会話は「死んじゃえ」
  3. 3. スマホ向け恋愛ゲーム「恋と深空」が異例の発表　担当声優が契約満了で降板　ファン騒然「衝撃すぎる」
  4. 4. 女性にテキーラ32杯飲ませ死亡
  5. 5. 姫路城の料金「上げすぎ」の声も
  6. 6. セブン 朝限定でおにぎり100円に
  7. 7. 態度の悪さ 背景には「幼児性」
  8. 8. 妊娠中の性欲「我慢の必要ない」
  9. 9. Hiro&山本舞香の計画ストップか
  10. 10. イモト「家庭崩壊」と占われる
  1. 11. 小川市長、再選6日後にホテルへ
  2. 12. メルカリ 匿名で返品が可能に
  3. 13. 車の「358」ナンバー なぜ人気?
  4. 14. 米軍機3機が墜落 誤って撃墜か
  5. 15. 首相「SANAE TOKEN」に注意喚起
  6. 16. 客の下半身が丸見え 盗撮多発
  7. 17. 小学館 新たな起用問題に言及
  8. 18. 暮らしが整う「tower」がSALEに
  9. 19. 駅構内や車内をメタモンがジャック！東京メトロ「ポケモン」コラボキャンペーン
  10. 20. 『銀魂』完全新作映画、興行収入10億突破で空知英秋「僕は興収半分もらえれば大丈夫」　シリーズ最高の好推移
  1. 1. 父娘最後の会話は「死んじゃえ」
  2. 2. 女性にテキーラ32杯飲ませ死亡
  3. 3. 姫路城の料金「上げすぎ」の声も
  4. 4. セブン 朝限定でおにぎり100円に
  5. 5. 態度の悪さ 背景には「幼児性」
  6. 6. 妊娠中の性欲「我慢の必要ない」
  7. 7. 小川市長、再選6日後にホテルへ
  8. 8. 客の下半身が丸見え 盗撮多発
  9. 9. 夫が浮気 妻が問い詰め「豹変」
  10. 10. 別府ひき逃げ 情報提供1万2479件
  1. 11. 次の首相になってほしい 1位圧勝
  2. 12. 小学館 新たな起用問題が発覚
  3. 13. 参院選で大量水増し 4人書類送検
  4. 14. 雪上車で女児死亡 禁止区域か
  5. 15. 「カモ」にされた大学生 逃亡5年
  6. 16. やられた 店の毛ガニが一斉逃亡
  7. 17. 猫にクラシックを生演奏 結果
  8. 18. パンチくん 閉園時の姿に大反響
  9. 19. 首相言及 石油備蓄は254日分
  10. 20. 高市氏の「ルール」を若者歓迎か
  1. 1. 首相「SANAE TOKEN」に注意喚起
  2. 2. 韓国 漢字を100%捨てた理由とは?
  3. 3. 子ザルのパンチくん、友達と遊ぶ
  4. 4. 低年金高齢者 各地で過酷な事態
  5. 5. 金価格が急騰 1グラム2万9865円
  6. 6. 石油備蓄は254日分あると首相
  7. 7. 「一口要求」シェア習慣に戸惑い
  8. 8. 資さんうどん 異例の説明に賛否
  9. 9. 先輩に言われて…謝罪文に葛藤
  10. 10. 教師の昼休み「7分弱」の現実
  1. 11. 安保3文書改定の有識者会議4月設置へ
  2. 12. 髪がフサフサに?驚きの洗髪方法
  3. 13. 松本麗華さん 渡韓できない理由
  4. 14. 小島よしおが語る「至福の時間」
  5. 15. エプスタイン島 日本人が訪問か
  6. 16. 「1億円超の土地」所持も貧困
  7. 17. 精神疾患の障害年金 不支給理由
  8. 18. 安保有識者会議4月下旬にも設置　政府調整、3文書改定巡り
  9. 19. 定数削減で与党党首会談検討と政権幹部
  10. 20. 菌検出 低評価口コミ削除疑惑も
  1. 1. 米軍機3機が墜落 誤って撃墜か
  2. 2. 外国人でもロシアに長期滞在するなら兵役義務、中国領事館が注意喚起
  3. 3. 授業中の惨事、母親らが絶叫…イラン小学校空爆で165人死亡
  4. 4. ハメネイ師を殺害に導いた新兵器
  5. 5. 中東緊迫 起きうる3つのシナリオ
  6. 6. 対イラン攻撃 北朝鮮に重い影か
  7. 7. アマゾン UAEに物体衝突で障害
  8. 8. 韓国政府 批判から立場を一転
  9. 9. 福原愛さんの元夫に心配の声
  10. 10. 米国奇襲の先にある「不透明感」
  1. 11. サウジがトランプ氏に攻撃進言か
  2. 12. イラン 米と英のタンカー攻撃か
  3. 13. 無賃乗車47万件を黙認 NYの現実
  4. 14. 「イラン政権交代」の賭けに出馬
  5. 15. 「400人と関係」直後妊娠 英
  6. 16. イラン攻撃 CIA情報で予定変更か
  7. 17. 旅行YouTuberがダイヤモンドの街
  8. 18. イラン トップ死亡で報復宣言
  9. 19. ハメネイ師が死亡 イラン報じる
  10. 20. 容疑者の服「アッラーの所有物」
  1. 1. メルカリ 匿名で返品が可能に
  2. 2. ホテルのルームキー紛失時の請求
  3. 3. 「関西人がくるぞ！」新CM公開
  4. 4. 北海道民は肺がんになりやすい?
  5. 5. （株）千鳥屋本家（福岡県）ほか3社が民事再生法の適用を申請
  6. 6. 日本経済に打撃か 海外で試算も
  7. 7. 休職命令→自動退職 許される?
  8. 8. イラン攻撃で原油価格が急騰か
  9. 9. 32歳、一人暮らし男性にパーソナル食洗機SOLOTAがもたらした嬉しい変化
  10. 10. 8カ月2度取るスウェーデン人男性
  1. 11. TOB 豊田織機の株式を非公開化へ
  2. 12. 「スライムかまぼこ」限定販売 ドラクエウォークとコラボ　“切っても切っても登場する” 鈴廣かまぼこ
  3. 13. LINEに新機能「カレンダー」
  4. 14. 年収が高い会社ランキング2025【中国＆四国地方・トップ5】中国電力が4位、1位の世界的大企業は？
  5. 15. NY円、157円43〜53銭
  6. 16. 光回線迷うなら料金に全振りせよ
  7. 17. 杉村太蔵「通常なら絶対に手を出さないが…」流動比率85％の危険水域でも、愛する地元・北海道の〈インフラ銘柄〉に期待を寄せるワケ
  8. 18. 結局どの自動売買がいい？ 解説
  9. 19. チェアスキー用具 トヨタが開発
  10. 20. 中東情勢緊迫でガソリンや光熱費は？　電気料金「夏頃から影響」の可能性
  1. 1. 暮らしが整う「tower」がSALEに
  2. 2. 「iPhone 17e」3月2日に発表か
  3. 3. New BalanceのシューズがSALEに
  4. 4. THE NORTH FACEがセール 3日から
  5. 5. バックパックがAmazonでセールに
  6. 6. Amazonセール PS5本体もお得に
  7. 7. 出前館の「注文殺到」に懸念も
  8. 8. パックご飯も Amazonでセールに
  9. 9. 最新のAmazonデバイスがセールに
  10. 10. AmazonでPC周辺機器がセールに
  1. 11. 話題のリカバリーウェアがSALEに
  2. 12. 【速報】ノッチのある「iPhone 17e」発表！ 価格据え置き9万9800円から
  3. 13. Amazonセールで狙うべき50商品
  4. 14. 自社サービスを次々「au PAY」ブランドに改称するKDDI、スーパーアプリへの野望（石野純也）
  5. 15. Amazonセール目前 大抽選会も
  6. 16. 「隠しスタンプ」完全無料で入手
  7. 17. 紛失防止に役立つ初のスマートタグ「Xiaomi Tag」が日本で3月2日に発売！価格は1980円。Appleの「探す」やGoogleの「Find Hub」に対応
  8. 18. iPhoneのチップでMacBookを作るとどんなPCになりそう？ 期待と懸念点
  9. 19. Amazonでお得に買いたい日用品
  10. 20. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
  1. 1. 東京マラソン 大迫傑が苦言
  2. 2. オリックスが侍Jに4−3で勝利
  3. 3. マリニンの敗因「選手村」と主張
  4. 4. オリ投手 大谷を3打席連続凡退に
  5. 5. 青学大の卒業旅行の宿泊先が判明
  6. 6. 選手が口を覆って発言 退場に?
  7. 7. 東京マラソンで中国人が激走
  8. 8. 自信が喪失 プレミアへの降格
  9. 9. 「うちのシャー子です」りくりゅうが愛して止まない必需品　お気に入りは“肉球”“やる気のない目”
  10. 10. 侍Jの焼肉集会 支払い担当が判明
  1. 11. リフトで三浦が落下　その瞬間、木原が取った行動をX絶賛　「漢の中の漢やで…！」蘇る“下敷き”
  2. 12. 大谷の神対応 球場からどよめき
  3. 13. 大谷ばかりを追い回す醜悪な風景
  4. 14. ド軍選手 阪神の才木浩人を絶賛
  5. 15. 「頭がいい」高梨沙羅を恩師絶賛
  6. 16. フォーエバーヤング 動画に反響
  7. 17. WBC 画像や動画の投稿禁止を発表
  8. 18. スクワットの最大のメリット
  9. 19. 神戸のDF 日本での生活に言及
  10. 20. 日本代表が警戒すべき「1人」
  1. 1. 取り締まり寸前に ジュニア告白
  2. 2. スマホ向け恋愛ゲーム「恋と深空」が異例の発表　担当声優が契約満了で降板　ファン騒然「衝撃すぎる」
  3. 3. Hiro&山本舞香の計画ストップか
  4. 4. イモト「家庭崩壊」と占われる
  5. 5. 小学館 新たな起用問題に言及
  6. 6. 『銀魂』完全新作映画、興行収入10億突破で空知英秋「僕は興収半分もらえれば大丈夫」　シリーズ最高の好推移
  7. 7. 「呼び出し先生タナカ」終了へ
  8. 8. 平愛梨 連日「号泣」に心配の声
  9. 9. 真矢さんが描いた石黒彩との夢
  10. 10. 中居正広氏降板後 鶴瓶の思い
  1. 11. Ado「顔出し歌唱」の指摘に釈明
  2. 12. 娘が綾野剛と過激なベッドシーン
  3. 13. 松本がCM出演 2年ぶり地上波登場
  4. 14. 堂本光一「46歳だと思ってた」
  5. 15. 山本舞香「心ない憶測」に傷心か
  6. 16. 芸能界のゴシップ全部知る大物
  7. 17. 松本人志 地上波に「2秒」復帰
  8. 18. 子役時代の給料 母「ないよ！」
  9. 19. 撮影で胸元凝視 グラドルの心境
  10. 20. 菅原 夫が不機嫌になった一言
  1. 1. 卒業式の日 日本史の先生と行為
  2. 2. 夫の「犬LINE」に称賛の声続々
  3. 3. 息子の再婚相手を母バッサリ
  4. 4. 40年以上連れ添った妻が失踪
  5. 5. 「新幹線の座席」予想外の行動
  6. 6. 丸亀製麺 春の新作うどん4品登場
  7. 7. 百貨店の「外商顧客」激怒の代償
  8. 8. 妻が流産「もう離婚したい」
  9. 9. 愛着障害「埋め合わせ」で悪化?
  10. 10. 発達障害の中2息子 学校で事件
  1. 11. 「あしが！」「どうなってるの？！」愛猫の衝撃的な姿に13万いいね
  2. 12. TDSを効率よく楽しむコース提案
  3. 13. ムーン・リーの12星座占い【今週の星のメッセージ／3月2日−3月8日】 -
  4. 14. 【NAVE】モデル･花山瑞貴とのコラボアイテム｢スイムタウンウエア｣が誕生♡
  5. 15. 息子の身に起こった悲劇は過去の罪の報いなのか ／娘はいじめなんてやってない（9）
  6. 16. 唇かゆく病院へ 怪しんだ医師
  7. 17. 12星座占い 今日の運勢ランク
  8. 18. 気分を変えたくて、スパイスカレーを作ってみた。35歳引きこもり女性の挑戦
  9. 19. アンダーカバー、コレクションラインでディッキーズ®と初コラボ
  10. 20. ライトオン×美少女図鑑とコラボレーション 100名のデニムスタイルを披露

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得