スタジオパーソルでは「はたらくを、もっと自分らしく。」をモットーに、さまざまなコンテンツをお届けしています。 今回お話を伺ったのは、ドラマ『VIVANT』でバルカ共和国の外務大臣・ワニズを演じ、強烈な存在感を放った俳優の河内大和さんです。さらに映画『8番出口』では、地下通路を淡々と歩くおじさん役を怪演。その活躍が評価され、第49回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞しました。主に10代ᦉ