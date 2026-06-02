お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が1日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。新幹線乗車時のエピソードを明かした。濱家は「昨日かおとといか忘れたけど、新幹線乗ってる時に」と切り出し、車内でのエピソードを披露。前の席の客が途中で乗ってきたといい「背もたれをグーンって全力倒しやってん」。「全然ええねん。俺も全然倒すし。そのことについては一切何も思わんねん」