¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¿·»Ø´ø´±¤Ë¥¢¥ó¥É¥Ë¡¦¥¤¥é¥ª¥é´ÆÆÄ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ýÆ¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£2Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥ÈÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2025Ç¯²Æ¤Ë4²¯¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó861²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤òÅê¤¸¤ëÂç·¿Êä¶¯¤ò´º¹Ô¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿º£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢