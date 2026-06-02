日本三大温泉地のひとつの数えられる静岡県伊東市。なかでも富士箱根伊豆国立公園のなかにある赤沢温泉郷は2001年の開業以来、どんどん拡大されていきました。その総面積25万?超（！）のリゾートの経営権をカトープレジャーグループが取得したのが2024年。以来、リニューアル＆新規開発が進められてきたこの地が、上写真の絶景“インフィニティ露天風呂”まで擁する「プレジャーリゾート 伊豆赤沢温泉」として4月27日にグランドオ