大量に貯まった1円玉と5円玉の処理方法が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】缶いっぱいに貯まった小銭「いよいよ1円玉と5円玉にゴミ出し以外の処理方法が見当たらなくて頭を抱えてる。膨大な小銭がある。でも銀行入金だと手数料負けする。かといって無料範囲内の100枚だと一回500円で労力が割に合わない。家に置いてても邪魔。これもうマジでゴミで出すしかなくないか。それか国が責任持って回収してくれ」と自身の状況を