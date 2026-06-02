お腹の中で赤ちゃんとともに複数の子宮筋腫が写る、妊娠中に撮影されたMRI画像がThreadsなどのSNSに投稿され、大きな反響を呼んでいる。Moeさん（＠srk_moe）が「エコーよりなんだかお腹に『いる』感。宝物」という言葉とともに投稿したこの画像には、2.3万件のいいねが集まった。筋腫を抱えながらの妊娠生活や、この画像が「宝物」となった理由について、投稿主のMoeさんに話を聞いた。【写真】困難な出産が予想されたが…経腟