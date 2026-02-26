高級ラグジュアリーブランドのグッチ（GUCCHI）が人工知能（AI）で作成したモデルが登場する写真を公開し、「ダサくてお粗末」という酷評が相次いでいる。 25日（現地時間）、英国のBBC放送などによると、グッチはイタリアで開幕する世界的ファッションイベントであるミラノ・ファッションウィークを控え、24日、ソーシャルメディア（SNS）アカウントにAIで生成した複数の写真を公開した。 これらのAI写真には人間や動物、事物など