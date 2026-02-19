2025年11月中旬から、西日本や東日本の太平洋側で記録的な少雨となっています。こうした中、県内でも、那賀町の長安口ダムにそそぐ那賀川では、渇水の影響が深刻化しています。（記者）「見てください。私が立っているこちら、本来は川ですが、水がありません」「白く乾いた川底は、干上った水田のような亀裂が広範囲に広がっています」県内では県南部を中心に雨の少ない状況が続き、那賀町の長安口と小見野々のダムで貯水率が低下