古くなったタオルやTシャツのウエスづくりで、ストレスが減り管理がラクになるアイデアを紹介します。夫・子ども2人の4人家族で、暮らし評論家として日々情報発信をする大木聖美さん（50代）のケースです。ここでは、大木さんが実践している「古布をカットすると糸くずが出る」悩みを解決する工夫と、家族みんなが使いやすい収納方法などについて語ります。古くなったタオルとTシャツは「切ってウエス」に「まだ使えるかな」とタオ