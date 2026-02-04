女優の小芝風花（28）が4日までに自身のインスタグラムを更新。編み物シリーズ最新作をお披露目した。「編み物日記No.10」と書き出した小芝。「スーパーマリオのバッグ」と紹介した。「初めてドット編みに挑戦しました」と説明して「結構時間かかったなぁ」とコメント。「でも想像よりいい感じにできて大満足です」「今までで1番の大作だぁ」と添えた。ファンからは「これはスゴイ！」「レベルが高すぎて驚きです。」「