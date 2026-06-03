¡ÚState of Play¡Û 6·î3Æü6»þ～ ÇÛ¿® ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡ÖState of Play | June 2, 2026¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¿¿¡¦»°Ô¢ÌµÁÐ2 with ÌÔ¾­ÅÁ Remastered¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤¬10·î1Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï2001Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿¡¦»°Ô¢ÌµÁÐ2¡×¤È¡Ö¿¿¡¦»°Ô¢ÌµÁÐ£² ÌÔ¾­ÅÁ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¥ê¥Þ¥¹¥¿ー²½¤·¤¿¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥â¥²ー¥à¥¹¤ÎÌµÁÐ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£²áµî¤ËÈ¯ÇäÆü¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢2026Ç¯È¯Çä