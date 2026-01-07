藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。1月3日（土）に放送された同番組の新春2時間スペシャルに、1歳女児のママであるちゃんみなが出演。初めての妊娠と出産について語った。妊娠中は食べづわりで35キロ太ったというちゃんみなは、日韓の医師の態度の違いも明かし…。【映像】ちゃんみな妊娠中の写真にミキティ「楽しそう」年末の『NHK紅白歌合戦』に自身がプロデュースを務めるHANAととも