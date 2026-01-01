TBS「笑いの王者が大集結!ドリーム東西ネタ合戦」が1日午後9時15分から放送され、芸歴46年の大物芸人が登場して出演芸人たちに衝撃が走る場面があった。芸人たちに衝撃が走ったのは企画「とにかくお正月を絶対盛り上げる芸人」の場面。「年間合計850ステージ超え!最強営業ネタ6連発」とし一夜限りのネタリレーが披露された。5人目に「芸歴46年！関東芸人界のリーダー」と紹介されて登場したのが渡辺正行。まさかの登場に芸人