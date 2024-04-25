タレントの渡辺正行が２４日、ＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」に出演。スピードワゴン小沢一敬と、ダウンタウン松本人志に関する文春報道が出たあとに食事に行ったことを明かした。渡辺は長年、自身が主宰していた若手芸人向けのライブを、近年は小沢と一緒にＭＣを行っていたという。「若手の子たちの面倒を見るのが好きなんですよ」と高く評価した。その上で、「こういう風になってから、こないだご飯食べたの」と報