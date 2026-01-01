厚生労働省「令和6年（2024）人口動態統計月報年計（概数）の概況」によると、2024年の離婚件数は約18万5,895件で、そのうち同居期間20年以上の夫婦による離婚は約4万件でした。離婚の理由は千差万別ですが、本気で熟年離婚したい場合、年齢に準じた注意点があるため事前準備が欠かせません。定年前に離婚を決意した夫婦の事例から、熟年離婚の注意点をみていきましょう。元旦の悲劇よく晴れた元日の朝のこと。山下香澄さん（仮名