¤¦¤ß¤Þ¤Á¾¦Å¹³¹ 27Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÀ¥¸ÍÆâÄ®¤Î¹â¾¾»ÔÃæ±û²·Çä»Ô¾ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¦¤ß¤Þ¤Á¾¦Å¹³¹¡×¤Î°û¿©Å¹¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¿©Æ²¡×¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤Ç¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1³¬ÉôÊ¬¤Î33㎡¤¬¾Æ¤±¡¢Å¹¼ç¤ÎÃËÀ­¡Ê43¡Ë¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¤ÎÄøÅÙ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ï²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£