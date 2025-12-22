サントリーホールディングスの鳥井信宏社長が読売新聞のインタビューに応じ、来年酒税が引き下げられるビールの販売拡大を「一丁目一番地」と位置付け、力を入れる考えを明らかにした。来年１０月の酒税改正では、ビールの価格引き下げに伴う需要拡大が見込まれる。サントリーが特に力を入れるのが第３のビール「金麦」の刷新で、麦芽比率を高めてビールに切り替える異例の戦略をとる。鳥井氏は「金麦をさらに磨き上げる」と述