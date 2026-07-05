ビリオンフーズが運営する「日本酒原価酒蔵」と「個室居酒屋 天日 本厚木店」は、2026年7月1日から31日まで、「時間無制限30種飲み放題」が特別価格で楽しめるキャンペーンを実施中です。プラス550円で人気銘柄も堪能できる期間中、「時間無制限飲み放題」を990円〜の特別価格でお得に楽しめます。対象ドリンクは、生ビール・ハイボール・サワーに加え、特定名称酒を中心に日本酒20種類もラインアップ。1人から利用でき、日ごろあ