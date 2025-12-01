ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > パーティ会場から逃走した「刃物男」30〜40歳くらいで細身の体格か 東京ディズニーシー 時事ニュース 日テレNEWS NNN パーティ会場から逃走した「刃物男」30〜40歳くらいで細身の体格か 2025年12月1日 22時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 千葉のホテルで、男が刃物をちらつかせてパーティー会場に入ってきたという けが人などはいないが、男はそのまま逃走したとのこと 男は30歳から40歳くらいで細身の体格で、警察は男の行方を追っている 記事を読む おすすめ記事 日テレ、国分太一の「答え合わせ」を却下 「答え合わせをするまでもない」「心当たりがあると述べられている」 2025年12月1日 15時1分 《保育士10人が幼児を虐待》「麗奈は家で毎日泣いてた。追い詰められて…」逮捕された女性保育士（25）の夫が訴えた“園の職場環境”「ベテランがみんな辞めて頼れる人がおらんくなった」【福岡県田川市】 2025年11月30日 16時28分 ギャル雑誌「ｅｇｇ」流行語大賞は吉本芸人由来のフレーズ トップ１０発表 昨年は「それガーチャー？」 2025年11月30日 18時0分 【速報】パーティー会場に“包丁男” 東京ディズニーシーのホテルミラコスタ 2025年12月1日 21時33分 声優・安元洋貴 交通事故に遭い番組出演を見合わせ 体調に問題なく「医師の判断のもと活動再開」 2025年12月1日 22時4分