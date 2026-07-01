報道陣に公開された、東京ディズニーランドで始まる夏のイベントのパレード＝1日午後、千葉県浦安市オリエンタルランドは1日、千葉県浦安市の東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで2日から始まる夏のイベントを報道陣に公開した。昨年に続き、人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE（ミセス・グリーン・アップル）」とコラボ。シンデレラ城を舞台にした夜のショーでは特別な演出が追加される。随所でミセスの楽曲を楽しめ