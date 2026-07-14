東京ディズニーリゾートの「1デーパスポート」の上限価格が10月から引き上げられます。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、来園需要などで価格が変わる変動価格制が導入され、「1デーパスポート」は7900円〜1万900円の間で販売されていますが、10月から上限価格が引き上げられるということです。公式サイトでは、人気イベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催される10月10日は1万1900円、11日は1万2400円としていま