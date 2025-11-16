ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 島根県内でツキノワグマの目撃件数が半減 堅果類の豊作が要因か 島根県 クマ（動物） 時事ニュース 読売新聞オンライン 島根県内でツキノワグマの目撃件数が半減 堅果類の豊作が要因か 2025年11月16日 13時47分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 島根県内でツキノワグマの目撃件数が昨年度の半数にとどまっている 県中山間地域研究センターは5〜9月にかけて堅果類などの豊凶状況を調査 餌資源が豊富で「人里への出没や被害発生は増加しない」と予想していた 記事を読む おすすめ記事 声優・浪川大輔が代表の事務所 SNS上の不適切投稿めぐり警告「加害予告を確認」警察、弁護士へ相談も 2025年11月12日 17時7分 週間占い・射手座「勇み足なので、ご用心」 2025年11月9日 17時0分 ドジャース勝ち、第7戦へ 2025年11月1日 12時16分 トクリュウへの捜査漏えい疑いで警視庁捜査員が逮捕…赤間国家公安委員長「言語道断で極め遺憾」高市首相も被害拡大に「危険性増している」 2025年11月13日 11時59分