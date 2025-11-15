日本では、約8割の世帯が生命保険に加入している。総合保険代理店の代表を務める藤井泰輔さんは「病気になった時に損をしたくないという気持ちから生命保険、医療保険に加入しがちだ。しかし、実際の損得を考えずに契約してしまっている人が多い」という――。※本稿は、藤井泰輔『正直すぎる保険の話 いる保険・いらない保険』（ぱる出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Dragon Claws※写真はイメージです - 写