エディオンは11月14日〜12月21日の期間限定で、購入した家電に満足しなかった場合、購入日から14日以内であれば全額返金を保証するメーカー横断型「全額返金保証」の提供を、エディオン直営店全店（FC店、ネットショップを除く）で開始すると11月5日発表した。家電量販店業界では初のサービスとなる。対象商品は調理家電とテレビでメーカー10社、15品種・25商品。顧客1人につき1商品となる。●炊飯器の平均価格は5年間で113％上