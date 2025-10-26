１０月２６日の萩Ｓ・２歳オープン・リステッド（芝１８００メートル＝８頭立て）は、３番人気のバドリナート（牡２歳、栗東・松永幹夫厩舎）が勝利。新種牡馬のコントレイル産駒で、初のオープン勝ちを挙げた。また、騎乗した坂井瑠星騎手はこの日３勝目で、ＪＲＡ年間１００勝を達成した。勝ち時計は１分４７秒１（稍重）。スタートを決めて、スムーズに２、３番手を確保。道中も冷静に脚をためた。直線では力強い伸び脚を見