大谷は7回にワールドシリーズ初本塁打も…投手陣が14安打11失点で大敗した【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回にワールドシリーズ初本塁打を放った。チームは14被安打11失点で大敗。世界一連覇へ黒星発進となった。大谷の意地の一発は2-11で迎えた7回1死一塁だった。