大谷は7回にワールドシリーズ初本塁打も…投手陣が14安打11失点で大敗した

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場し、7回にワールドシリーズ初本塁打を放った。チームは14被安打11失点で大敗。世界一連覇へ黒星発進となった。

大谷の意地の一発は2-11で迎えた7回1死一塁だった。右腕フィッシャーの低めカーブをすくい上げた。右翼席へ大きな弧を描いたアーチはポストシーズン6号2ラン。日本選手がワールドシリーズで本塁打を放つのは、2009年松井秀喜（ヤンキース）以来16年ぶり2人目だ。また、PS通算9本塁打は日本人最多10本の松井秀喜に1本差に迫った。

ポストシーズン6発は1978年デイビー・ロープスを抜き去って球団歴代2位に。打球速度103.7マイル（約166.9キロ）、飛距離357フィート（約108.8メートル）、角度41度だった。

序盤は193センチの新人右腕イェサベージの高低を使った投球に苦しんだ。初回先頭は外角低めに沈む球に空振り三振。2回2死満塁では低めのスライダーに一ゴロに打ち取られた。5回先頭では変則左腕フルハーチにタイミングが合わず、見逃し三振。第4打席で放った一撃は第2戦以降につながるはずだ。

チームは2回、エンリケ・ヘルナンデスの中前適時打で先制。3回にはスミスの右前適時打で2点目を奪った。しかし、先発のスネルが守れなかった。4回無死一塁からバーショの中越え1号2ランで同点に追いつかれると、6回には無死満塁のピンチを招いて降板。2番手以降のシーハン、バンダも止められず、この回は打者12人の猛攻で2被弾を含む6安打9失点した。

ポストシーズン前から不安視されたリリーフ陣が崩れて大敗スタートとなった。25日（同26日）の第2戦は山本由伸投手が先発する。（Full-Count編集部）