アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領が17日、ホワイトハウスで会談し、トランプ氏はロシアとウクライナに対し現在の戦線で停戦するよう呼びかけました。トランプ大統領は17日、ゼレンスキー大統領との会談後、自らのSNSに「戦いと勇気によって境界線が引かれた。現在の位置で停止するべきだ。双方に勝利を認め、歴史に判断をゆだねよう」と投稿しました。「現在の境界線」で停戦をするよう呼びかけ、ロシア