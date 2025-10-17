今敏が監督した映画『PERFECT BLUE』劇中に登場する女性3人組のアイドルグループ、CHAMの推し活アイテムが発売されることが決定。11月19日（水）には、CHAMのシングル「愛の天使」を劇中でのリリース日に本当にリリースする。【写真】アクスタと缶バッジも登場！『PERFECT BLUE』CHAMグッズ一覧■90年代の空気感をそのままお届け『千年女優』『東京ゴッドファーザーズ』『パプリカ』などで世界を魅了したアニメーション映画