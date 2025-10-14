この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。 口がへの字に…大寝坊した飼い主、愛猫からの圧に8.8万いいね ペットが毎日同じ時間にご飯を要求してくる…なんてことはありませんか？食器の近くで待っていたり飼い主を起こしに来たりすることも。愛猫と暮らす投稿者