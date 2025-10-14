とちぎテレビ 不正に手に入れた他人のクレジットカード情報が登録されたスマートフォンを使い、宇都宮市内の郵便局で切手を不正に購入したとして、栃木県警は１３日、詐欺などの疑いでベトナム国籍の２９歳の男を逮捕しました。 警察はこの男を匿名・流動型犯罪グループ＝「トクリュウ」の指示役とみて調べを進めています。 詐欺と組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で東京都北区