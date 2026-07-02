栃木県日光市の自宅に遺体を遺棄したとして、50代の男が逮捕された事件で、遺体は少なくとも数年経過していることがわかりました。【映像】連行される容疑者の様子無職の齋藤雅幸容疑者（56）は、日光市の自宅に遺体を遺棄した疑いがもたれています。遺体は白骨化していて、自宅の1階で雑然と放置された状態で発見されましたが、その後の警察への取材で遺体は少なくとも数年が経過していることがわかりました。齋藤容疑者