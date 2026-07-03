2024年4月に栃木県那須町で夫婦の焼損遺体が見つかった事件で、殺人や死体遺棄・損壊の罪に問われた佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）の裁判員裁判で東京地裁は3日、いずれも懲役30年の判決を言い渡した。