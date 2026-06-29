指示役が語った真実’24年４月に栃木県那須町で東京・上野で飲食店を経営していた夫婦の焼死体が見つかった事件で、殺人、死体遺棄・損壊の罪に問われている佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）の裁判員裁判が６月24日、東京地裁で開かれた。「殺害された宝島龍太郎さん（当時55）と妻の幸子さん（同56）は上野のアメ横で飲食店14店舗を経営しており、系列店が並ぶ通りは“宝島ロード”と呼ばれていました。ところが、経営を巡